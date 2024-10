30 Jahre Energieversorgung in Halle: Rheingas Halle-Saalegas jetzt mit Photovoltaik

Der Gasmann, die Rheingas Halle-Saalegas GmbH, mit Sitz in Halle (Saale), ist seit über drei Jahrzehnten ein fester Bestandteil der regionalen Energieversorgung. Gegründet im Jahr 1990 als GmbH mit den Gesellschafter Rheingas und Saalegas, hat sich das Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt und ist heute führend im Bereich der Flüssiggasversorgung und des Verkaufs sowie der Installation von Photovoltaikanlagen.

Fokus auf Flüssiggas und modernen Photovoltaik-Lösungen

Der Schwerpunkt der Rheingas Halle-Saalegas GmbH liegt auf der zuverlässigen Lieferung von Flüssiggas (LPG) in Gasbehältern und Gasflaschen, sowohl für private als auch gewerbliche Kunden. Darüber hinaus ist das Unternehmen spezialisiert auf den Vertrieb und Einbau von Klimaanlagen, die für höchsten Komfort und Energieeffizienz sorgen.

Besonders stolz ist man auf die Beteiligung an der PRISMA GmbH einem Unternehmen, das sich auf Photovoltaikanlagen fokussiert. Die Expertise der Rheingas Halle-Saalegas GmbH reicht von kleinen Anlagen für den privaten Bereich bis hin zu großflächigen gewerblichen Installationen.

Photovoltaik-Anlage Der Gasmann

Umfassender Service und kompetente Beratung vor Ort

Was das Unternehmen von anderen Anbietern unterscheidet, ist der umfassende Service und die enge Bindung zu den Kunden. Die Mitarbeiter der Rheingas Halle-SaalegasGmbH engagieren sich täglich dafür, die bestmöglichen Lösungen für ihre Kunden zu finden. Das zeigt sich nicht nur in der Qualität der Produkte, sondern auch im exzellenten Kundenservice, der das Unternehmen seit vielen Jahrzehnten auszeichnet.

Speichertank Der Gasmann

Erreichbarkeit und Informationsquellen für Kunden

Für weitere Informationen und eine persönliche Beratung steht die Rheingas Halle-Saalegas GmbH natürlich allen Interessenten jederzeit zur Verfügung. Entweder persönlich, bei einem Besuch in Halle, telefonisch unter der Rufnummer 03 45 / 77 98 90 oder per

E-Mail an der@gasmann.

Die Rheingas Halle-Saalegas GmbH ist montags bis donnerstags von 8 Uhr bis 11.45 Uhr und von 12.30 Uhr bis 16 Uhr, sowie freitags von 8 Uhr bis 11.45 Uhr und 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr für ihre Kundinnen und Kunden erreichbar.

Einen umfassenden Überblick über die hochwertigen Dienstleistungen und Produkte kann man sich selbstverständlich auch auf www.gasmann.de oder auf www.prismagmbh.eu verschaffen. Dort findet man auch Videos und weitere Informationen über die Projekte und Visionen des Unternehmens.

Der Gasmann / Rheingas Halle-Saalegas GmbH – Ihr Klimapartner für eine nachhaltige Energiezukunft.

(Draufsicht) Photovoltaikanlagen Der Gasmann

