25. Internationales Leichtathletik Meeting am 17. Juni 2023 im Paul-Greifzu-Stadion in Dessau

25 Jahre Weltklasse Leichtathletik in Dessau – mit vielen Bausteinen zum Erfolg.

Viele Geschichten wurde rund um das Dessauer Erfolgsmeeting geschrieben und werden fortgeführt. Einige Anekdoten und Wissenswertes ist hier zusammengefasst. Vieles in 25 Jahren bliebt unvergessen und das Anhalt-Meeting hat seine Geschichte geschrieben, und wird sie weiterschreiben.

Speerwurf Männer

Es ist sowas wie die Königsdisziplin. Aus einfachen Gründen. In keiner anderen Disziplin sind die Deutschen Athleten so gut. Johannes Vetter, Thomas Röhler, dazu gesellen sich Andreas Hofmann, Bernhard Seifert und Julian Weber sind sehr stark. Drei der fünf werden in Dessau erwartet. Fast jeden Wettbewerb machen Vetter und Hofmann unter sich aus. Der Meetingrekord wurde von Vetter geknackt, 93,20 Meter - und wird wohl eine Weile Bestand haben. Nur 2017 wurde in Dessau kein Speer geworfen, sonst immer.

100 m Lauf Männer Foto: anhalt-sport.de

100 m Männer

Diese Disziplin war in den bisher 24. Auflagen ganze 23 mal vertreten. Es ist fast die Königsdisziplin der Leichtathletik, denn Spannung und Kurzweiligkeit kann man nicht besser hinbekommen. Die Schallmauer von zehn Sekunden zu durchbrechen ist das Ziel jedes Sprinters. Der Meetingrekord liegt nur minimal knapp drüber: 10,05s aufgestellt von Jak Ali Harvey (Türkei) im Jahr 2018.

Malaika Mihambo beim Sprung Foto: anhalt-sport.de

Weitsprung Frauen

Ebenfalls eine Königsdisziplin im Paul-Greifzu-Stadion. Direkt vor der Haupttribüne springen die Zuschauer fast mit dem Athleten zusammen in die Sandgrube. Der Abstand zwischen Anlaufbahn und Tribüne ist super eng. Es entwickelt sich immer eine unglaubliche Stimmung und Dynamik. Mit Malaika Mihambo ist die aktuelle Weltmeisterin, Europameisterin und beste Springerin der Welt auch 2023 im Feld dabei. Sie hält den Stadionrekord mit 7,05m aus dem Jahr 2019. 2020 sprang sie mit verkürztem Anlauf 7,03m. Bisher acht Mal war diese Disziplin dabei.

Stabhochsprung

Der Stabhochsprung gilt als technisch schwierigste Disziplin der Leichtathletik und war bis auf 1999 und 2014 immer im Programm. Mit den Springermeetings in der Anhalt Arena über Jahre, Luther springt in Wittenberg und dem Marktplatzspringen in Dessau hat diese Disziplin einfach einen festen Stand in der Region. Jeff Hartwig (USA) war mit 5,90m im Jahr 2001 der bisher Beste. Aber die Konkurrenz wird in dieser Disziplin in diesem Jahr sehr groß sein.

1. LAC Dessau

Es ist logisch, dass der große Leichtathletikverein der Stadt Dessau-Roßlau eng in die Organisation eingebunden ist. Seit der ersten Veranstaltung am 16. Juli 1999 ist der 1. LAC Dessau enger Partner des Anhalt Meetings. Der Verein um Urgestein Horst Matzke kümmert sich vor allem um die Leichtathletik spezifischen Angelegenheiten, z.B. überprüft die Wettkampfanlagen, viele Helfer, wie Korbkommando, Fänger, Ausgabe von Unterlagen, Eingabe der Starterlisten, Fahnenkinder und die Siegerehrung werden vom 1. LAC Dessau gestellt. Ganz wichtig sind auch die beiden Kampfrichter-Chefs Volker Kurz und Aleks Savchenko. Die beiden rekrutieren rund 60 Kampfrichter für alle Disziplinen und übernehmen die Verantwortung und Leitung der Kampfrichter am Meetingtag.

Fahrdienst

Für Fahrdienstleiter Florian Rother beginnt ab zwei Wochen vor dem Meeting der ganze Stress. Schon vorher rekrutiert er viele Fahrer, die ehrenamtlich die Athleten und Trainer von den Flughäfen BER und Leipzig nach Dessau ins Athletenhotel Radisson Blu bringen. Der Fahrerstamm ist auch seit vielen Jahren gleich. Rother erstellt eine genaue An- und Abreiseliste, taktet seine Fahrer und Fahrzeuge den Reisen zu und das gesamte Fahrer-Team sorgt dafür, dass die Athleten eine entspannte An- und Abreise haben. Fleißige Helfer, die man im Hintergrund gar nicht wahrnimmt, aber immens wichtig sind. Übrigens: dass es in Dessau gemeinsam geht, zeigt man hier. Der SV Dessau 05, der 1. LAC Dessau, die SG Blau-Weiß Dessau sowie das Autohaus peter sponsern ihre Transportmöglichkeiten für das Anhalt Meeting. Eine klasse und riesen Geste, die man gar nicht genug wertschätzen kann.

Die gute "Athletenseele"

Sonja Roman, die Athletiktrainerin des DRHV 06, Leichtathletiktrainerin beim 1. LAC Dessau und einst selber internationale Läuferin (Silber Hallen EM 2019, slowenische Rekordhalterin über 1500m mit 4:02,13 in Rom, 2009, nahm auch bei Welt- und Europameisterschaften sowie Olympischen Spiele 2008 und 2012 teil) ist Ansprechpartnerin für alle Belange und Probleme der Athleten. Physio, Ernährung, Trainingszeiten – sie steht immer bereit um alle Problemen der Athleten zu lösen und sie spricht die Sprache aller, denn Sie kennt all die Dinge aus ihrer aktiven Zeit.

Auch ganz wichtig die Physiotherapeuten, die vor dem Meeting im Hotel und während sowie nach dem Wettkampf im Stadion den Athleten immer zur Seite stehen. Mit Dennis Heydorn ebenfalls Dessauer Läufer vom LAC Dessau und neu dabei mit dem aktiven Fußballer der Verbandsliga Mannschaft von Dessau 05, Max Eschner, der auch Osteopath ist, sind wir auch hier super aufgestellt , betont Meetingdirektor Ralph Hirsch.

"Es ist ein riesiges Puzzle an Organisation, Vorbereitung Management und vieles mehr, was wir in Monaten auf die Beine stellen. Das ist nur möglich mit den genannten und noch ganz vielen weiteren unheimlich engagierten ehrenamtlichen Mitstreitern, sagt Ralph Hirsch voller Hochachtung und Freude"

Meetingrekorde

Vadims Vasilevskis schleuderte den Speer in die Luft. Die Zuschauer im Paul-Greifzu-Stadion hielten den Atem an. Und der Speer flog und flog und flog - auf 94,29 Meter. „Der viertweiteste Wurf in der Speerwurf-Geschichte“, erinnert sich Ralph Hirsch. Zugleich ein magischer Moment in der Geschichte des Internationalen Leichtathletik-Meetings in Dessau. Doch: Vadims Vasilevskis hatte übertreten. Wurf ungültig. Kein neuer Rekord. „Leider“, wie Meeting-Direktor Hirsch mit Blick auf den Wettkampf 2007 sagt. Johannes Vetter kam 2021 sehr nah heran, warf aber mit 93,20m einen gültigen Versuch und holte sich den Meetingrekord. Er wird auch diesmal am Start sein.

Im Jahr 2012 beim 14. Internationalen Meeting gab es vier neue Meetingrekorde. Das ist die Höchstzahl an Rekorden in einem Meeting. Diese wurden bei den 1.500m der Männer und Frauen, beim Kugelstoßen der Frauen sowie beim Hochsprung der Männer aufgestellt. 2022 gab es zwei Rekorde.

Disziplinen

In 24 Auflagen waren nur die 800m der Männer wirklich jedes Mal im Programm dabei. Sowohl der 100m-Sprint der Männer, als auch die 800m der Frauen und die 1.500m der Männer waren 23 Mal dabei, gefolgt von 100m der Frauen (21x). Am wenigsten dabei war übrigens 3000m Gehen der Frauen (1x), Speerwurf der Frauen (2x), Hochsprung der Männer und Frauen (jeweils 3x), Stabhochsprung der Frauen (3x).

"Es wird ein grandioses Leichtathletik Meeting ANHALT 2023 im Greifzu Stadion ,die Zuschauer werden begeistert und beeindruckt und fasziniert sein. In 13 Disziplinen mit über 130 Athleten aus aller Welt werden wir Weltklassesport live erleben."

Alle weiteren Informationen gibt's unter www.anhalt-sport.de

