„Ein liebenswerter Mensch“ wird 100 Jahre alt. Genauer gesagt handelt es sich dabei um Hedwig Börner aus Alsleben, die jetzt eben jenen dreistelligen Geburtstag gefeiert hat. Was es über 100 Jahre Hedwig Börner sonst noch alles zu erzählen gibt.

Was Hedwig Börner aus Alsleben aus einem ganzen Jahrhundert zu erzählen hätte

Dieser Dienstag dürfte ganz nach ihrem Geschmack gewesen sein - zumindest zu großen Teilen. Denn, wenn die Sonne scheint, lacht auch Hedwig Börner. Das berichtet Betreuungskraft Nadine, die Hedwig Börner in der Seniorenresidenz Staude in Alsleben pflegt und inzwischen ziemlich gut kennt. „Sie möchte dann am liebsten immer gleich nach draußen“, sagt Nadine.