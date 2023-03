Nachdem am Donnerstag eine Leiche aus der Brigach geborgen wurde, herrscht nun traurige Gewissheit. Bei dem Leichnam handelt es sich um Dirk Brünker, Vater von FCM-Spieler Kai Brünker.

Magdeburg / Donaueschingen - Nach monatelanger Suche des vermissten Dirk Brünker, steht nun fest: Der Vater von FCM-Stürmer Kai Brünker ist tot. Das bestätigte am Freitagnachmittag die Polizei Konstanz.

„Es hat sich bestätigt, dass es sich bei der Person um Dirk Brünker handelt“, sagt Jörg Kluge, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Konstanz, der Volksstimme am Telefon. Ein DNA-Abgleich bei der Rechtsmedizin in Freiburg bestätigte die Vermutung.

Verstorbener Dirk Brünker: Keine Fremdeinwirkung als Todesursache

Am Donnerstag (9. März) wurde der Leichnam einer männlichen Person aus der Brigach im badischen Donaueschingen geborgen. Am Freitag fand die Obduktion statt. Dabei stellten die Beamten auch die Todesursache fest. „Es gab keine Fremdeinwirkung, sondern es handelt sich um einen Unglücksfall“, so Kluge gegenüber der Volksstimme.

Bereits seit Dezember galt Dirk Brünker als vermisst. Seither fanden zahlreiche Suchaktionen statt. Sein Sohn Kai Brünker, Fußballspieler bei Zweitligist 1. FC Magdeburg, bat auf seinen Social-Media-Kanälen um Hilfe bei der Suche nach seinem vermissten Vater.