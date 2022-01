Syntainics MBC: So sieht das Team für die Saison 2021/22 aus

Der Syntainics MBC hat für die Saison 2021/22 in der Basketball-Bundesliga einen neuen Kader.

Weißenfels/MZ - Auch in der Spielzeit 2021/22 geht der Syntainics MBC aus Weißenfels wieder in er Basketball-Bundesliga an den Start. Das Gesicht der Mannschaft hat sich allerdings stark verändert, auch der Trainer ist neu. Alle Personalien im Überblick.

Syntainics MBC: Kader 2021/22

Nikola Rebic (Point Guard)



(Point Guard) Vincent Friederici (Point Guard)

(Point Guard) Evans Rapieque (Point Guard/Shooting Guard)

(Point Guard/Shooting Guard) Jamel Morris (Point Guard/Shooting Guard)

(Point Guard/Shooting Guard) Behnam Yakhchali (Shooting Guard)

(Shooting Guard) Kostja Mushidi ( Shooting Guard/seit 1. Dezember 2021)

Shooting Guard/seit 1. Dezember 2021) Reggie Upshaw (Small Forward/seit 4. Januar 2022)

(Small Forward/seit 4. Januar 2022) Nemanja Nadjfeji (Small Forward)

(Small Forward) Sergio Kerusch (Small Forward/Power Forward)

(Small Forward/Power Forward) Robin Danes (Shooting Guard)

(Shooting Guard) Radii Caisin (Forward)

(Forward) Chris Coffey (Power Forward)

(Power Forward) Goran Huskic (Center)

(Center) John Bryant (Center/seit 13. Januar 2022)

(Center/seit 13. Januar 2022) Johannes Richter (Center)

(Center) Hendrik Warner (Center)

(Center) Sandro Antunovic (Center/Trainingsspieler)

Syntainics MBC: Diese Zugänge stehen für 2021/22 fest

Igor Jovovic (Trainer)

(Trainer) Djordje Pantelic (Co-Trainer)

(Co-Trainer) Werner Gorsky (Co-Trainer)

(Co-Trainer) Radii Caisin (Crailsheim Merlins)



(Crailsheim Merlins) Johannes Richter (Hamburg Towers)



(Hamburg Towers) Leon Friederici (Eisbären Bremerhaven/Vertrag wurde am 20. Dezember beendet)

(Eisbären Bremerhaven/Vertrag wurde am 20. Dezember beendet) Reginald Johnson Jr. (Budivelnyk Kiew - Vertrag wurde am 9. September beendet)

(Budivelnyk Kiew - Vertrag wurde am 9. September beendet) Behnam Yakhchali (Rostock Seawolves)

(Rostock Seawolves) Jakub Garbacz (MB Stal Ostrow Wielkopolski/Vertrag wurde am 30. Dezember beendet)

(MB Stal Ostrow Wielkopolski/Vertrag wurde am 30. Dezember beendet) Evans Rapieque (Alba Berlin Nachwuchs)

(Alba Berlin Nachwuchs) Hendrik Warner (Alba Berlin Nachwuchs)

(Alba Berlin Nachwuchs) Nikola Rebic (Nanterre 92)

(Nanterre 92) Chris Coffey (BK Ventspils)

(BK Ventspils) Goran Huskic (San Pablo Burgos)

(San Pablo Burgos) Jamel Morris (Brose Baskets Bamberg)

(Brose Baskets Bamberg) Kostja Mushidi ("Der Stamm"/Aachen)

("Der Stamm"/Aachen) Reggie Upshaw (Budivelnyk Kiew)

(Budivelnyk Kiew) John Bryant (Gießen 46ers)

Anmerkung: Evans Rapieque, Robin Danes, Vincent Friederici und Hendrik Warner sind als Doppellizenzspieler zudem für die BSW Sixers, Kooperationspartner des Syntainics MBC, startberechtigt. Sandro Antunovic darf insgesamt fünf Spiele pro Saison für den Syntainics MBC absolvieren.

Syntainics MBC: Diese Abgänge stehen für 2021/22 fest

Silvano Poropat (Trainer)



(Trainer) Aleksandar Scepanovic (Co-Trainer)

(Co-Trainer) Roko Rogic (Point Guard)

(Point Guard) Deron Washington (Small Forward/Power Forward)

(Small Forward/Power Forward) Alexandar Marelja (Center)

(Center) Djordje Pantelic (Center)

(Center) Marko Krstanovic (Point Guard)

(Point Guard) Quinton Hooker (Point Guard)

(Point Guard) Michal Michalak (Shooting Guard/Small Forward)

(Shooting Guard/Small Forward) Kyndahl Hill (Power Forward)

(Power Forward) Philipp Hartwich (Center)

(mz/Stand: 14. Januar 2022)