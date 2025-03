La Thuile - Ski-Hoffnung Emma Aicher mischt weiter die Weltspitze auf. Das deutsche Toptalent hat beim Super-G in La Thuile den zweiten Weltcup-Sieg gefeiert. Gut eineinhalb Wochen nach ihrem Premieren-Erfolg im norwegischen Kvitfjell gewann die 21-Jährige im Aostatal vor den italienischen Lokalmatadorinnen Sofia Goggia und Federica Brignone. Aichers Teamkollegin Kira Weidle-Winkelmann schied aus.

Das Rennen war zwischenzeitlich wegen eines medizinischen Notfalls für rund 25 Minuten unterbrochen. Rettungskräfte versorgten eine Person am Streckenrand und führten eine Herzdruckmassage durch. In diesem Bereich hielten sich Trainer und Betreuer auf. Kurz danach kam ein Rettungshubschrauber angeflogen. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.

Niedrige Startnummer als Vorteil

Aicher war zu diesem Zeitpunkt längst im Ziel. Die Allrounderin, die sowohl in den technischen als auch den schnellen Disziplinen antritt, war bereits mit Startnummer drei auf die Strecke gegangen. Angesichts der nachlassenden Piste ein Vorteil, wie die aufstrebende Deutsche hinterher selbst erklärte.

Sie habe „einfach versucht, Gas zu geben“, sagte Aicher nach ihrer starken Fahrt. Dass sie so schnell war, hatte sie offenbar selbst überrascht. Der Kurs, den der deutsche Coach Karlheinz Pichler gesteckt hatte, sei ihr letztlich aber auch etwas leichter vorgekommen als bei der Besichtigung.

„Emma hat das taktisch sehr gut gemacht und ist vor allem im oberen Teil richtig gut Ski gefahren“, sagte Frauen-Bundestrainer Andreas Puelacher der Deutschen Presse-Agentur. Aicher habe ihre Nummer gut genutzt, urteilte der 60-Jährige. „Bis zur Startnummer 25 war es ein sehr faires Rennen. Danach hat dann die Sicht arg nachgelassen.“

Weiterer Super-G am Freitag

Wechselnde Wetterverhältnisse hatten das Rennprogramm in La Thuile in den vergangenen Tagen durcheinander gewirbelt. Die geplante Abfahrt wurde abgesagt. Am Freitag findet noch ein weiterer Super-G statt.

Dann kann Aicher ihre starke Form erneut unter Beweis stellen. Spätestens mit ihren überzeugenden Leistungen bei der WM in Saalbach-Hinterglemm im Februar war sie in den Fokus gerückt. Nun gelangen ihr innerhalb von weniger als zwei Wochen zwei Weltcup-Siege in unterschiedlichen Disziplinen - erst in der Abfahrt, dann im kurvigeren Super-G.

Aicher sei im Speed-Bereich „schon länger gut drauf“ gewesen, erklärte Bundestrainer Puelacher. Mittlerweile fahre sie auch die schwierigen Stellen besser, das sei „der Schlüssel zum Erfolg“.