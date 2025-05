Doha - Das deutsche Team ist erfolgreich in die Tischtennis-Weltmeisterschaften gestartet. Am ersten Tag in Katar gewannen nicht nur die beiden Top-Spieler Dang Qiu (Borussia Düsseldorf) und Patrick Franziska (1. FC Saarbrücken) ihre Auftaktspiele im entscheidenden siebten Satz. Junioren-Weltmeisterin Annett Kaufmann (SV DJK Kolbermoor) kam sogar an nur einem Tag jeweils im Einzel und im Doppel eine Runde weiter.

Zusammen mit Xiaona Shan vom TTC Berlin Eastside besiegte die 18-Jährige zunächst die beiden Kanadierinnen Mo Zhang und Ivy Lao in 3:1 Sätzen. Fünf Stunden später schlug Kaufmann auch Ng Wing Lam aus Hongkong mit 4:0.

Erst in der vergangenen Woche hatte sie sich im Training eine Bänderdehnung im Sprunggelenk zugezogen, die ihre WM-Teilnahme zunächst infrage stellte. „Ich habe immer noch ab und zu Schmerzen und merke, dass das noch nicht ganz verheilt ist. Aber es war okay. Bis jetzt hält es“, sagte Kaufmann. „Die Physios kneten meinen Fuß so zusammen, dass sich da gar nichts mehr bewegt. Ich hoffe, dass ich das gut auskurieren kann nach dem Turnier.“

Der Weltranglisten-11. Dang Qiu und der Weltranglisten-14. Franziska mussten gegen Filip Zeljko aus Kroatien (4:3) und gegen Liao Cheng-Ting aus Taiwan (4:3) jeweils lange zittern. Franziska lag gegen seinen ehemaligen Teamkollegen vom 1. FC Saarbrücken im siebten Satz sogar schon mit 3:5 zurück.

„Das war ein Riesen-Härtetest. Ich habe erwartet, dass es sauschwer wird“, sagte der beste deutsche Spieler der vergangenen Monate. „Aber ich habe aktuell dieses Selbstverstrauen, dass ich keine Angst vor siebten Sätzen und vor engen Spielständen habe.“