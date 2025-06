Paris - Das Video der kleinen Radtour von Novak Djokovic um den Arc de Triomphe ging in den sozialen Medien viral. Tennis-Profi Alexander Zverev könnte sich eine solche Aktion vor dem Viertelfinal-Kracher gegen den Serben an diesem Mittwoch nicht vorstellen. „Ich bin nicht jemand, der viel rausgeht. Ich bin nicht viel in der Stadt unterwegs“, sagte Zverev. „Ich bleibe lieber in meinem Zimmer mit meinen eigenen Leuten und spiele eine Runde Mario Kart.“

Djokovic war vor ein paar Tagen mit dem Fahrrad in Paris unterwegs gewesen. Den mehrspurigen Kreisverkehr um eines der Wahrzeichen der französischen Hauptstadt wird er in Zukunft aber wohl nicht noch einmal auswählen. „Es war lustig, ab einem bestimmten Punkt aber auch gefährlich“, erzählte der 38 Jahre alte Serbe.

Gefährliche Champions-League-Nacht für Djokovic

Gefährlich wurde es für Djokovic auch nach seinem Drittrunden-Spiel gegen den Österreicher Filip Misolic am Samstagabend. Nach dem Champions-League-Sieg der Fußballer von Paris Saint-Germain war in der französischen Hauptstadt überall Party angesagt - rund um die PSG-Heimstätte Prinzenpark unweit des Stade Roland Garros geriet die Lage dabei zwischenzeitlich außer Kontrolle. „An einem gewissen Punkt hat uns der Sicherheitschef dazu geraten, nicht ins Hotel zurückzukehren und uns hier einen Platz zum Schlafen zu suchen“, berichtete der Rekord-Grand-Slam-Sieger.

Am Ende fand der Serbe mit seinem Team doch einen Weg zurück in seine Unterkunft. „An viel Schlaf war aber nicht zu denken. Aber das ist auch verständlich, dass die Leute begeistert sind“, sagte Djokovic.

Zverev und Djokovic kämpfen in Paris um den Einzug ins Halbfinale. Im Achtelfinale wurden beide nicht gefordert. Zverevs Gegner Tallon Griekspoor gab Mitte des zweiten Satzes verletzt auf, der Brite Cameron Norrie war gegen Djokovic in drei Sätzen ebenfalls kein ebenbürtiger Gegner.