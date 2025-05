Rom - Titelverteidiger Alexander Zverev ist beim Tennis-Turnier in Rom in das Viertelfinale eingezogen. Der an Nummer zwei gesetzte Hamburger bezwang den Franzosen Arthur Fils 7:6 (7:3), 6:1 und feierte damit den vierten Sieg im sechsten Vergleich. Zuletzt hatte sich Zverev dem 20-Jährigen beim Masters-Turnier in Miami geschlagen geben müssen.

Wie schon die vergangenen Begegnungen war auch dieses Match anfangs wieder umkämpft. Zunächst verpasste Zverev im ersten Satz eine mögliche 5:1-Führung, dann arbeitete sich Fils mit seinem druckvollen Spiel zurück in die Partie. Den insgesamt vierten Satzball nutzte Zverev unter dem Flutlicht dann.

Auch im zweiten Satz musste die deutsche Nummer eins für viele Punkte schuften, Fils half in entscheidenden Momenten auch mit ein paar Fehlern. Mit einem frühen Break im Rücken zog Zverev dann davon und gewann nach 1:45 Stunden verdient.

Nächster Gegner Musetti

„Es war ein Auf und Ab, das Niveau war hoch und richtig, richtig gut. Ich konnte mir nicht zu allzu viel vorwerfen, ich habe das Richtige getan, am Ende hat es sich ausgezahlt“, sagte Zverev und lobte den Auftritt seines Kontrahenten. Im Viertelfinale trifft Zverev auf den Italiener Lorenzo Musetti, der sich zuvor nach einer langen Regenunterbrechung gegen den Russen Daniil Medwedew durchsetzte.

Als sich Musetti seinen ersten Matchball erspielte, hatte bereits heftiger Regen eingesetzt. Nach der etwa zweistündigen Pause nutzte der Lokalmatador dann sofort diese Chance zum 7:5, 6:4-Erfolg, so dass bei der Fortsetzung nur noch ein Punkt gespielt wurde. „Lorenzo hat viel Selbstvertrauen, aber ich bin auch hier, um zu bleiben“, sagte Zverev.