Cincinnati - Tennisprofi Alexander Zverev ist auf dem Weg zu den US Open souverän ins Achtelfinale der Cincinnati Open eingezogen. Der 27-jährige Hamburger schlug bei dem ATP-Turnier in den USA Karen Chatschanow mit 6:3, 6:2. Bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio hatte der Weltranglisten-Vierte im Finale den Russen ebenfalls bezwungen. Damals entschied Zverev das Match mit 6:3, 6:1 auch eindeutig für sich und gewann als erster Deutscher die Goldmedaille im Einzel. Die US Open in New York beginnen am 26. August.

Es ist das zweite Turnier der deutschen Nummer eins seit den am vorigen Sonntag beendeten Olympischen Spielen in Paris. Im Einzel musste sich Zverev dort im Viertelfinale gegen den Italiener Lorenzo Musetti geschlagen geben und damit den Traum vom erneuten Olympiasieg begraben. Auch bei dem ATP-Masters-1000-Turnier in Montreal schied Zverev am vergangenen Sonntag im Viertelfinale gegen den US-Amerikaner Sebastian Korda aus.