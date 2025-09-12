Die gute Teamchemie ist einer der Garanten für die Erfolge der deutschen Basketballer. Ein besonderer Besucher beim EM-Halbfinale unterstreicht das.

Riga - Der verletzte Co-Kapitän Johannes Voigtmann wird die deutschen Basketballer am Finalwochenende der EM in Riga als Zuschauer unterstützen. Der Center vom deutschen Meister Bayern München fliegt nach seiner Knieoperation zum Halbfinale gegen Finnland an diesem Freitag (16.00 Uhr/RTL und Magentasport) in die lettische Hauptstadt. „Es ist super cool, dass Jo kommt. Das zeigt, wie eng wir als Gruppe sind“, sagte NBA-Star Franz Wagner.

„Es ist extrem bitter für ihn, dass er sich verletzt hat. Jo hat schon viele Jahre vor den Halbfinals Nati gespielt“, sagte Wagner mit Blick auf die Karriere von Voigtmann im Nationalteam, die schon lange vor der erfolgreichen Zeit mit EM-Halbfinale 2022, WM-Titel 2023 und Olympia-Halbfinale 2024 begann. Sein erstes Länderspiel hat der 32-Jährige im Juli 2014 bestritten.

Bei der aktuell laufenden EM kam Voigtmann in der Vorrunde in zwei Spielen zum Einsatz. Danach musste er wegen Knieproblemen abreisen und wurde inzwischen in Deutschland operiert.