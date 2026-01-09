Das NBA-Spiel zwischen den Chicago Bulls und Miami Heat kann nicht wie geplant stattfinden. Der Grund ist ungewöhnlich.

Chicago - Das Spiel in der NBA zwischen den Chicago Bulls und Miami Heat ist aus einem ungewöhnlichen Grund abgesagt worden. Die Schiedsrichter erachteten das Parkett nach Beschwerden der Basketballprofis wegen des feuchten Zustands als nicht bespielbar. 90 Minuten lang hatten Helferinnen und Helfer vergeblich versucht, das Spielfeld mit Handtüchern und Wischmopps trocken zu bekommen.

Einen Tag zuvor hatte in der Arena der Bulls noch ein Eishockey-Spiel stattgefunden, in Chicago war es zuletzt ungewöhnlich warm. „Spieler beider Teams haben sich beschwert, wir allen waren sofort der Meinung, dass das Feld nicht bespielbar sei“, sagte Miamis Cheftrainer Erik Spoelstra.

Die Spieler hatten sich zuvor wie gewohnt aufgewärmt. Die Partie wurde nach knapp zwei Stunden Wartezeit für den Abend abgesagt. Die NBA teilte mit, dass ein Ersatztermin zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werde.

Markkanen führt Jazz zum Sieg gegen Dallas

Die Dallas Mavericks haben es derweil verpasst, zum zweiten Mal in dieser Saison drei Siege in Serie einzufahren. Mit 114:116 (55:58) musste sich das Team aus Texas auswärts den Utah Jazz geschlagen geben. Die Jazz gingen zum ersten Mal nach fünf Niederlagen nacheinander in der nordamerikanischen Basketballliga wieder als Sieger vom Parkett.

Viereinhalb Minuten vor Spielende führten die Mavericks mit 107:100, dann drehten die Jazz die Partie durch einen 12:0-Lauf. Lauri Markkanen erzielte in dieser Phase drei Körbe, mit 33 Punkten, sieben Rebounds und vier Assists war der finnische Nationalspieler der Erfolgsgarant der Jazz.

Pacers stoppen Niederlagenserie: 1000. Sieg für Rick Carlisle

Nach 13 Niederlagen in Serie haben die Indiana Pacers wieder ein Spiel gewonnen. Besonders Indianas Cheftrainer Rick Carlisle freute sich über den 114:112 (60:58)-Auswärtserfolg gegen die Charlotte Hornets. Für ihn war es der 1.000. Sieg seiner NBA-Laufbahn. Nur zehn andere Cheftrainer in der NBA-Geschichte haben die Marke von 1.000 Siegen in ihrer Karriere ebenfalls erreicht. Indianas Pascal Siakam avancierte mit 30 Punkten und dem entscheidenden Korb elf Sekunden vor Spielende zum Matchwinner.