Was für ein Deal: Die Formel 1 wird bis 2041 in Miami rasen. Einen längeren Vertrag hat keine andere Etappe im Rennkalender.

Miami - Die Formel 1 wird bis ins Jahr 2041 in Miami Station machen. Die Königsklasse des Motorsports verkündete eine XXL-Vertragsverlängerung von weiteren zehn Jahren mit dem Grand Prix in Florida. Miami gehört seit 2022 zum Rennkalender und war schon damals eine Vereinbarung über zehn Jahre eingegangen. Einen längeren Vertrag hat keine andere Etappe im Rennkalender.

„In nur drei Jahren hat sich der Große Preis von Miami als eine der wichtigsten und spektakulärsten Veranstaltungen in unserem Kalender etabliert, er ist ein außergewöhnliches Beispiel für Qualität und Vision, das den Geist und die Ambitionen der Formel 1 in den Vereinigten Staaten repräsentiert“, erklärte Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali.

Die Vertragsverlängerung sei „ein strategischer Meilenstein von enormer Bedeutung“, der die Präsenz der Formel 1 in den USA stärke.

Einst war ein Kurs durch die Innenstadt geplant

Die Planungen für den Grand Prix in Miami liefen einst alles andere als reibungslos. Anfangs wurde noch ein Kurs in der Innenstadt mit Passagen direkt an der Küste favorisiert, dieses Vorhaben scheiterte jedoch am Einspruch der Stadt. Abgesegnet wurde schließlich die Strecke in Miami Gardens rund um das Hard Rock Stadium, die Heimspielstätte des American-Football-Clubs Miami Dolphins.

Die ersten beiden Auflagen gewann Max Verstappen im Red Bull, im vergangenen Jahr feierte Lando Norris im McLaren seinen ersten Karrieresieg. Miami ist neben Austin (seit 2012) und Las Vegas (seit 2023) das dritte US-Rennen im 24 Grand Prix umfassenden Rennkalender.