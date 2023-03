Jonas Dobler wird am kommenden Samstag in Oslo letztmals im Weltcup an den Start gehen.

Planegg - Skilangläufer Jonas Dobler beendet seine Karriere. Wie der Deutsche Skiverband mitteilte, will der 31-Jährige am kommenden Samstag beim 50-Kilometer-Rennen in Oslo letztmals im Weltcup an den Start gehen.

Erst in der vergangenen Woche hatte Dobler bei der Weltmeisterschaft im slowenischen Planica die Bronzemedaille mit der Staffel gewonnen und damit seine erste Medaille bei einem Großereignis geholt.

„Schöner kann es nicht sein, als mir dem größten Erfolg meiner Karriere, der Bronzemedaille mit der WM-Staffel, die Ski an den Nagel zu hängen“, sagte Dobler. „Einerseits sportlich, aber auch privat gesehen, hätte es keinen besseren Zeitpunkt für ein neues Kapitel gegeben: Meine Frau Carla und ich werden demnächst zum ersten Mal Eltern. Somit beginnt gleich doppelt eine neue Lebensphase, auf die ich mich unglaublich freue.“

Dobler gab 2011 sein Weltcup-Debüt und nahm in seiner Laufbahn an zwei Olympischen Winterspielen teil. Im August will er ein duales Studium für den gehobenen Dienst beim Zoll beginnen.