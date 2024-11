Berlin - An diesem Wochenende beginnen die stundenlangen Live-Übertragungen vom Wintersport bei ARD und ZDF. Die öffentlich-rechtlichen Sender haben zusammen rund 400 Stunden Live-Berichterstattung in ihren Hauptprogrammen. Das Erste und das Zweite wechseln sich an den Wochenenden ab und bieten weitere Übertragungen im Internet. Das Zweite beginnt in diesem Jahr und präsentiert ab Samstag ein paar Neuzugänge.

Bei den Biathlon-Übertragungen des ZDF ist Kommentator Volker Grube neu. Er löst Christoph Hamm ab und hat Sven Fischer als Co-Kommentator an seiner Seite. Fischer arbeitete zuvor mehr als 16 Jahre lang als Biathlon-Experte. Diesen Part übernimmt nun Denise Herrmann-Wick, die ihre Sport-Karriere beendet hat.

Zum Auftakt der neuen Saison ist sie zusammen mit Laura Dahlmeier im Expertinnen-Einsatz bei Moderator Alexander Ruda. Weitere ZDF-Experten sind Marco Büchel (Ski alpin) und Severin Freund (Skispringen). Neu als Kommentatorin ist zudem Meili Scheidemann bei der Nordischen Kombination.

Das Erste setzt auf bewährtes Personal

Die ARD hat in dieser Saison bereits einzelne Weltcups gezeigt und geht nach eigenen Angaben „personell ... unverändert in diesen Winter“. Als Experten werden weiterhin Arnd Peiffer und Erik Lesser (beide Biathlon), Felix Neureuther (Ski Alpin) und Sven Hannawald (Skispringen) im Einsatz sein. Das erste große Wintersport-Wochenende mit Biathlon-Übertragungen beginnt bei der ARD am Samstag in einer Woche.

Noch mehr Wintersport im Programm als das Erste und das Zweite haben der Spartensender Eurosport und der kostenpflichtige Streamingdienst discovery+, der ebenfalls zum Medien-Konzern Warner Bros. Discovery gehört. Sie bieten 1.250 Stunden auf den verschiedenen Plattformen. Gezeigt werden nach Unternehmensangaben 25 verschiedene Disziplinen.