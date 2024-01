Windböen: Qualifikation bei Skiflug-WM am Kulm abgesagt

Zu viel Wind: Die Qualifikation für die Skiflug-WM am Kulm musste abgesagt werden.

Bad Mitterndorf - Immer wieder aufkommende heftige Windböen haben für die Absage der Qualifikation für das Einzel bei der Skiflug-Weltmeisterschaft am Kulm gesorgt. Die geplante Qualifikation wird nicht nachgeholt, wie der Weltverband Fis mitteilte.

Dadurch dürfen alle 47 startberechtigten Athleten an den vier Springen am Freitag (14.00 Uhr/ZDF) und Samstag (14.00 Uhr/ZDF) teilnehmen. In der Qualifikation wäre das Starterfeld auf 40 Springer reduziert worden.

Pro Nation dürfen im Einzel-Wettbewerb vier Springer starten. Nur Norwegen mit Titelverteidiger Marius Lindvik stellt fünf Athleten. Bundestrainer Stefan Horngacher muss entscheiden, welche der vier von fünf nominierten Deutschen in Österreich um den WM-Titel mitspringen dürfen. Die Bekanntgabe erfolgt voraussichtlich nach dem Training. Es wurde zunächst um zweieinhalb Stunden nach hinten verschoben und soll ab 14.00 Uhr über die Bühne gehen.