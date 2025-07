Ella Seidel ist zum ersten Mal im Hauptfeld beim Rasen-Klassiker dabei. Doch das Debüt endet mit Tränen. Jetzt steht eine Zwangspause an.

Ella Seidel musste in Wimbledon vorzeitig aufgeben.

London - Das Wimbledon-Debüt von Ella Seidel ist in einem Verletzungsdrama mit Tränen geendet. Die 20-Jährige knickte in ihrer Erstrundenpartie gegen die spanische Tennisspielerin Jessica Bouzas Maneiro beim Stand von 3:6, 2:3 am Rande von Court 8 um und musste aufgeben.

Seidel konnte nur humpelnd und gestützt vom Platz gehen. Für sie war es die zweite Teilnahme bei einem Grand-Slam-Turnier.

Erste Diagnose Bänderriss

„Die erste Diagnose ist, dass ein Band gerissen ist, und ich sechs bis acht Wochen ausfalle“, sagte die Qualifikantin nach einem Ultraschall mit verbundenem rechten Fuß. Klarheit soll eine MRT-Untersuchung am Mittwoch bringen. „Ich habe nicht gehofft, dass mein erstes Hauptfeldmatch so zu Ende geht, trotzdem war es eine super Erfahrung.“

Vor ihr war bereits die frühere Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria in der ersten Runde des Rasen-Klassikers ausgeschieden. Von den vier gestarteten deutschen Tennisspielerinnen im Einzel haben Eva Lys und Laura Siegemund die nächste Runde erreicht.