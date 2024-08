Das Finale in Washington entscheidet Sebastian Korda für sich. Damit gelingt dem 24-Jährigen ein historischer Sieg in der US-amerikanischen Hauptstadt.

Wie der Papa: Sebastian Korda siegt in Washington

32 Jahre nach dem Vater: Sebastian Korda gewinnt das ATP-Turnier in Washington.

Washington - 32 Jahren nach seinem Vater Petr hat Tennisspieler Sebastian Korda auch das Turnier in Washington gewonnen. Es ist das erste Mal in der Geschichte der ATP-Tour, dass Vater und Sohn den gleichen Titel geholt haben. Korda besiegte bei den DC Open im Finale den Italiener Flavio Cobolli mit 4:6, 6:2, 6:0.

„Natürlich war es eines meiner größten Ziele, eines Tages hierherzukommen und hoffentlich das Turnier zu gewinnen“, sagt der 24-Jährige. Es sei der wahrscheinlich schönste Moment seiner bisherigen Karriere. Sein Vater Petr Korda gewann das Turnier 1992 in der US-amerikanischen Hauptstadt.

Sebastian Korda stammt aus einer sportlichen Familie. Papa Petr Korda war in den 1990er-Jahren einer der besten Tennisspieler der Welt. 1998 triumphierte der gebürtige Tscheche bei den Australian Open. Mutter Regina spielte 1988 bei den Spielen in Seoul um olympische Medaillen. Auch seine Schwestern Jessica und Nelly sind professionelle Sportlerinnen, sie zog es auf den Golfplatz. Die jüngere der beiden, Nelly, gewann 2021 in Tokio Olympia-Gold und ist derzeit die Nummer eins der Welt.