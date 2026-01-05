Orlando klettert auch ohne die Wagner-Brüder Moritz und Franz auf einen wichtigen Tabellenplatz. Dagegen geht die Niederlagen-Serie von Dennis Schröder weiter.

Nationalspieler Tristan da Silva (l) kam beim Sieg der Orlando Magic gegen Indiana auf zehn Punkte.

Orlando - Ohne die weiterhin verletzten Moritz und Franz Wagner, aber mit Tristan da Silva haben die Orlando Magic einen wichtigen Erfolg im Rennen um die NBA-Playoffs verbucht. Durch das 135:127 gegen die Indiana Pacers kletterte das Basketball-Team aus dem US-Bundesstaat Florida in der Eastern Conference auf Rang sechs, der den direkten Einzug in die K.o.-Runde bedeuten würde.

Für die Magic erzielte Europameister da Silva zehn Punkte. Garanten für den 20. Saison-Erfolg waren Desmond Bane mit 31 Punkten sowie Paolo Banchero mit 28 Zählern und zwölf Vorlagen.

Schröder-Team verliert erneut

Die Niederlagen-Serie von Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder und den Sacramento Kings geht dagegen weiter. Gegen die Milwaukee Bucks setzte es mit 98:115 die fünfte Pleite in Serie. Der Braunschweiger kam auf 13 Punkte. Die Playoff-Chancen für Sacramento sind mit lediglich acht Siegen aus 36 Begegnungen minimal.

NBA-Champion Oklahoma City Thunder kassierte bei den Phoenix Suns die sechste Saison-Niederlage. 0,7 Sekunden vor Schluss traf Suns-Profi Devin Booker aus der Distanz und machte den 108:105-Erfolg über den Titelfavoriten perfekt. 25 Punkte von Shai Gilgeous-Alexander waren für die Thunder zu wenig. Der deutsche Center Isaiah Hartenstein fehlte beim mit 30 Siegen derzeit besten NBA-Team aus Oklahoma weiterhin verletzt.