Herning/Stockholm - Tschechien hat zum Auftakt der Eishockey-Weltmeisterschaft in Dänemark und Schweden die Final-Neuauflage von 2024 gewonnen. Der Titelverteidiger siegte im dänischen Herning gegen die Schweiz nach Verlängerung mit 5:4 (1:2, 2:0, 1:2, 1:0). Routinier Roman Cervenka traf in der dritten Minute der Extraspielzeit zum Sieg in der Deutschland-Gruppe B. Im WM-Finale 2024 in Prag hatte Tschechien mit 2:0 gegen die Schweiz gewonnen.

Im zweiten Match siegte Mitfavorit USA gegen Co-Gastgeber Dänemark nach anfänglichen Problemen am Ende deutlich mit 5:0 (1:0, 2:0, 2:0). Die deutsche Mannschaft startet am Samstag (16.20 Uhr/ProSieben und Magentasport) gegen Ungarn ins Turnier.

Gastgeber Schweden problemlos

In der Gruppe A in Stockholm holte sich Schweden die ersten drei Punkte durch ein klares 5:0 (3:0, 1:0, 1:0) gegen die Slowakei. Zuvor hatte Finnland knapp mit 2:1 (2:1, 0:0, 0:0) gegen Österreich gewonnen.