Basel - Beim Final-Turnier der Weltcup-Saison haben die deutschen Springreiter das Podium verpasst. Den Titel bei der inoffiziellen Hallen-Weltmeisterschaft sicherte sich in Basel Julien Epaillard. Der Franzose gewann mit Donatello vor dem Briten Ben Maher mit Point Break.

Beste Teilnehmerin aus dem deutschen Quintett war Sophie Hinners. Die 27 Jahre alte Debütantin aus Pfungstadt ritt mit My Prins auf Platz fünf. Ihr Freund Richard Vogel kam mit United Touch direkt dahinter auf Rang sechs.

Die Chance auf eine Aufholjagd vergaben die deutschen Starter bereits in der ersten von zwei Runden der letzten Wertungsprüfung am Sonntag: Kein Paar blieb ohne Abwurf. Marcus Ehning, der den Weltcup-Titel bereits dreimal gewonnen hat, trat am letzten Tag gar nicht mehr an, weil sein Pferd Coolio nicht richtig fit war.