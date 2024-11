Auch die fünfte Partie der Schach-Weltmeisterschaft in Singapur endet unentschieden. Damit ist zwischen Weltmeister Ding und Herausforderer Gukesh weiter alles offen.

WM in Singapur

In der fünften Partie der Schach-WM gab es keinen Sieger.

Singapur - Die Schach-Weltmeisterschaft zwischen Titelverteidiger Ding Liren und Herausforderer Dommaraju Gukesh bleibt nach einem erneuten Remis ausgeglichen. Der 32 Jahre alte Chinese und der erst 18-jährige Inder einigten sich in Singapur in der fünften Partie nach 40 Zügen auf das insgesamt dritte Unentschieden in dem Duell und erhielten dafür jeweils 0,5 Punkte.

Zwischenzeitlich schien der mit den schwarzen Figuren spielende Ding einen Vorteil zu besitzen, konnte sich danach aber nicht seinen zweiten Sieg sichern. Beide Spieler haben einen Erfolg verbucht und nun jeweils 2,5 Punkte gesammelt. Die sechste Partie ist für Sonntag angesetzt.



Sollte es nach den zunächst vorgesehenen 14 Partien immer noch unentschieden stehen, entscheidet ein Stichkampf im Schnellschach. Der Weltmeister erhält den Großteil des Preisgeldes in Höhe von 2,5 Millionen Dollar (rund 2,37 Millionen Euro).