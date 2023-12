Wird beim Sprint in Lenzerheide nicht starten: Sebastian Samuelsson.

Lenzerheide - Die Coronafälle im Biathlon-Tross häufen sich. Zwei Tage vor dem Sprint der Männer am Freitag (14.15 Uhr/ZDF) im schweizerischen Lenzerheide ist der schwedische Olympiasieger Sebastian Samuelsson positiv auf Covid getestet worden, wie er auf seinem Instagram-Kanal mitteilte. „Ich werde nicht beim Sprint hier in Lenzerheide starten“, schrieb Samuelsson weiter. Am Morgen sei er mit Erkältungssymptomen aufgewacht.

Bereits am vergangenen Wochenende in Hochfilzen fielen zahlreiche Athletinnen und Athleten aus - darunter auch Franziska Preuß. Die frühere Weltmeisterin musste daraufhin das Leibchen der Gesamtweltcup-Führenden kampflos abgeben. In der Schweiz gehört sie wieder zum deutschen Aufgebot.