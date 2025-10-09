LeBron James geht in seine 23. NBA-Saison - allerdings mit Verzögerung. Der Superstar der Los Angeles Lakers hat mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, die viele Menschen allzu gut kennen.

Los Angeles - NBA-Superstar LeBron James verpasst wegen Rückenschmerzen den Beginn der neuen Saison. Wie US-Medien unter Berufung auf die Los Angeles Lakers berichteten, zwingen Ischias-Schmerzen den 40 Jahre alten Basketball-Profi zu einer Pause von drei bis vier Wochen. Dann soll die Situation neu bewertet werden. James fehlt den Lakers damit sicher zum Saisonstart am 21. Oktober gegen die Golden State Warriors. Sollte James bereits in drei Wochen auflaufen können, verpasst er trotzdem insgesamt mindestens neun Partien seiner 23. Saison in der NBA.

James hat bislang noch keine Trainingseinheit mit den Lakers absolviert. Chefcoach JJ Redick sagte vor Bekanntgabe der gesundheitlichen Probleme nach Angaben der „Los Angeles Times“ „du musst mit den Karten spielen, die dir gegeben werden. Das ist schade, aber so ist die Realität.“ Dass kein Profi der Lakers bislang eine Minute der Vorbereitung mit James auf dem Platz habe stehen können, sei „einfach die Realität“.

