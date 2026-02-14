Die Slopestyle-Qualifikation der Snowboarder findet nun schon am Sonntag statt. Grund für die Vorverlegung ist die Wetterprognose für Montag.

Livigno - Die Slopestyle-Qualifikation der Snowboarder bei den Olympischen Spielen in Italien mit den deutschen Startern Noah Vicktor und Annika Morgan wird von Montag auf Sonntag vorgezogen. Die Entscheidung sei wegen der schlechten Wetterprognose getroffen worden, hieß es in einer Mitteilung. Die Medaillen werden wie geplant am Mittwoch vergeben.

Die Männer starten um 10.15 Uhr, Morgan und ihre Konkurrentinnen sind ab 14.15 Uhr an der Reihe. Das Big-Air-Finale hatten die beiden verpasst. Der Snowboardcross-Wettbewerb mit Leon Ulbricht und Jana Fischer soll am Sonntag weiterhin um 13.45 Uhr beginnen.