Montréal - Italiens Tennisstar Jannik Sinner droht trotz eines Freispruchs nach zwei positiven Doping-Tests weiterhin eine Sperre. Die Welt-Anti-Doping-Agentur Wada teilte mit, in dem Fall am vergangenen Donnerstag Berufung beim Internationalen Sportgerichtshof Cas in Lausanne eingelegt zu haben.

Der Weltranglistenerste Sinner wurde im März zweimal positiv auf das verbotene anabole Steroid Clostebol getestet. Eine Sperre bekam der 23-Jährige nicht. Die verantwortliche Tennis-Agentur Itia begründete den Freispruch damit, dass dem zweimaligen Grand-Slam-Turniergewinner kein vorsätzliches Verschulden und keine Fahrlässigkeit nachgewiesen werden konnte.

Diese Feststellung ist nach Ansicht der Wada „nach den geltenden Regeln nicht korrekt“. Die Wada mit Sitz im kanadischen Montréal fordert daher „eine Sperre von einem bis zwei Jahren“ für Sinner. Eine zusätzliche Streichung von Ergebnissen neben denen, die bereits vom erstinstanzlichen Gericht veranlasst wurden, verlangt die Behörde aber nicht. Sinner hatte Anfang September die US Open gewonnen.

Sieg in Peking trotz Trubel

Sportlich ließ sich Sinner von der Nachricht nicht beeindrucken. Im Achtelfinale des ATP-Turniers von Peking siegte er nach anfänglichen Problemen gegen den Russen Roman Safiullin mit 3:6, 6:2, 6:3. Mit dem 57. Saisonsieg zog er in diesem Ranking mit dem Führenden Alexander Zverev gleich.

„Ich habe versucht, mental auf der Höhe zu sein, was heute sehr schwer war“, sagte Sinner hinterher. Er habe sich nicht hundertprozentig wohl gefühlt, sein Niveau aber angehoben, „als es zählte“. Zum Wada-Einspruch wurde Sinner im ATP-Interview auf dem Platz nicht befragt.

Wie erklärt sich Italiens Sportstar?

Sinner hatte in einem Statement, das er in den sozialen Netzwerken veröffentlichte, erklärt, dass die Substanz über die Hände seines Physiotherapeuten in seinen Körper gelangt sei. Demnach habe der Betreuer ein in Italien rezeptfreies Clostebol-haltiges Spray benutzt, um einen Schnitt an seinem Finger zu behandeln.

Der Itia zufolge hielten wissenschaftliche Sachverständige Sinners Erklärung für glaubwürdig. Deshalb habe die Tennis-Agentur auch davon abgesehen, Sinner zumindest vorläufig zu suspendieren. Das hatte innerhalb der Tennis-Szene für Unverständnis gesorgt.