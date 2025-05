Saarbrücken - Beim vorletzten Wettkampf seiner Karriere hat Tischtennis-Star Timo Boll mit seinem Verein Borussia Düsseldorf noch einmal das Endspiel der Champions League erreicht. Beim Final-Four-Turnier in Saarbrücken besiegte der deutsche Rekordmeister im Halbfinale den polnischen Club KS Bogoria Grodzisk Mazowiecki mit 3:1. Das Endspiel findet am Sonntagnachmittag (14.00 Uhr/Dyn) in der Saarlandhalle statt.

Der 44 Jahre alte Boll gewann die Champions League in seiner langen Karriere bereits sieben Mal: fünfmal mit Borussia Düsseldorf und davor zweimal mit seinem Ex-Club TTV Gönnern. Nach dem Playoff-Finale der deutschen Bundesliga am 15. Juni in Frankfurt am Main gegen TTF Ochsenhausen wird Boll seine Laufbahn endgültig beenden.