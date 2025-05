Darauf hat Novak Djokovic ein bisschen warten müssen. Nach einigen Niederlagen knackt der Tennis-Superstar beim ATP-Turnier in Genf nun eine besondere Marke. Zwei Legenden stehen noch vor ihm.

Genf - Tennis-Superstar Novak Djokovic ist bereit für die French Open. Der 38-Jährige gewann kurz vor dem Sandplatz-Klassiker in Paris das ATP-Turnier in Genf und feierte damit den 100. Titel seiner beeindruckenden Karriere. In den vergangenen 20 Jahren hat der Serbe damit jedes Jahr mindestens ein Turnier gewonnen. Mit 24 Grand-Slam-Siegen ist Djokovic auch Rekord-Champion. Nur Jimmy Connors (109) und Roger Federer (103) haben mehr Turniere gewonnen.

Im Finale von Genf rang Djokovic den Polen Hubert Hurkacz mit 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2) nieder. Nach über drei Stunden machte die langjährige Nummer eins der Welt den Triumph perfekt. Seinen ersten Titel hatte Djokovic vor 19 Jahren im niederländischen Amersfoort gewonnen.

Zuletzt einige Niederlagen

Zuletzt lief es für den Paris-Olympiasieger nicht so gut. Bei den Australian Open musste er im Halbfinale gegen Alexander Zverev wegen einer Verletzung aufgeben. Danach häuften sich für ihn untypische Niederlagen in den frühen Runden von Turnieren.

Mit dem Titelgewinn in Genf tankte Djokovic nun aber Selbstvertrauen für die an diesem Sonntag beginnenden French Open. Dort trifft der dreimalige Paris-Champion in der ersten Runde auf den Amerikaner Mackenzie McDonald. Im Viertelfinale könnte es zu einem Duell mit Alexander Zverev kommen.