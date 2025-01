Den Heimvorteil mussten die Los Angeles Rams wegen der Brände in der Heimat aufgeben, aber auch in Arizona zeigte das Team seinen großen Willen: Die Vikings waren keine Hürde in den NFL-Playoffs.

Glendale - Die wegen der heftigen Brände aus ihrem Stadion vertriebenen Los Angeles Rams haben sich in den NFL-Playoffs gegen die Minnesota Vikings durchgesetzt und können weiter vom Super Bowl träumen. Das 27:9 gegen die Vikings fand im Stadion der Arizona Cardinals statt, weil es in der Metropole in Kalifornien durch Feuer zu großer Zerstörung kam, die Luftqualität schlecht und die Belastung von Einsatzkräften hoch ist. In der Divisional-Round treffen die Rams am kommenden Sonntag (21.00 Uhr MEZ) auf die Philadelphia Eagles.

„Das ist eine widerstandsfähige Gruppe, ich bin so stolz auf diese Jungs. Wir wussten, für wen und wofür wir hier heute gespielt haben. Es ist unglaublich, wie die Leute in L.A. zusammengekommen sind“, sagte Rams-Quarterback Matthew Stafford. Mehr als 400 Menschen aus dem Umfeld der Rams - darunter neben Spielern und Betreuern auch Familienmitglieder - waren nach der Verlegung nach Phoenix gereist. Die Rams bereiteten sich auf dem Gelände der Cardinals auf das Spiel vor. „Es war eine harte Woche für uns, viele Unwägbarkeiten. Es war wild. So zu spielen wie wir heute, ich bin echt stolz“, sagte Stafford.

Rams kontrollieren das Spiel von Beginn an

Gegen die favorisierten Vikings gingen die Rams in Führung und behielten sie bis zum Ende. Der Super-Bowl-Sieger von vor drei Jahren hatte die Partie durchgehend unter Kontrolle und ließ die Vikings, die die deutlich bessere Saisonbilanz hatten, nie wirklich ins Spiel kommen. Rams-Quarterback Matthew Stafford kam auf 209 Yards nach Pässen und fand zweimal einen Mitspieler in der Endzone für einen Touchdown.

Sam Darnold auf der anderen Seite hatte dagegen wie schon bei der Niederlage gegen die Detroit Lions im letzten Hauptrundenspiel, in dem die Vikings ein Freilos für die erste Runde der Playoffs verspielten, keinen guten Auftritt. Weil auch seine Beschützer immer wieder überwältigt wurden, konnten die Rams den Vikings-Quarterback ganze achtmal zu Boden reißen.