Hongkong - Die deutschen Volleyballerinnen verpassen in der Nationenliga den Einzug in die Runde der letzten acht. Das Team von Bundestrainer Alexander Waibl verlor in Hongkong mit 1:3 (20:25, 22:25, 25:21, 24:26) gegen Brasilien.

Mit nur zwei Siegen aus zehn Spielen hat Deutschland keine Chance mehr, nach den zwölf Vorrundenpartien in die K.-o.-Runde einzuziehen. Trotzdem zeigte das Team gegen die ungeschlagenen Brasilianerinnen eine starke Leistung.

Schon zuvor war klar, dass es die DVV-Auswahl nicht schaffen würde, sich über die Weltrangliste eines der letzten Olympia-Tickets zu sichern. Die direkte Qualifikation hatte die DVV-Auswahl im vergangenen Jahr verpasst.

In den letzten beiden Spielen trifft Deutschland in Hongkong auf China und Thailand. Ende August steht dann die EM-Qualifikation an. Zum Auftakt trifft das deutsche Team am 24. August auf die Schweiz, ehe am 29. August in Schwerin die Partie gegen Finnland stattfindet.