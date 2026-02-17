Eine neue Rolle in der Formel 1 müsste bei Sebastian Vettel ein Kribbeln auslösen. Auf dem Asphalt würde er bei einem Klassiker gerne an Max Verstappens Seite fahren.

Luzern - Sebastian Vettel würde gerne einmal mit Max Verstappen im gleichen Rennwagen zusammenfahren. „Ich bin auch mit dem Max in regelmäßigem Austausch und wir haben schon vor ein paar Jahren gesprochen, dass wir, wenn es einmal passt, einmal Le Mans zusammen fahren“, sagte der frühere viermalige Formel-1-Weltmeister Vettel (38) in „Sport und Talk Spezial“ aus Luzern bei ServusTV über seinen „kleinen Traum“ mit dem viermaligen Weltmeister Verstappen.

Vettel war Ende 2022 aus der Motorsport-Königsklasse zurückgetreten, um mehr Zeit für seine Familie zu haben und sich verstärkt Nachhaltigkeitsthemen zu widmen. Der Hesse liebäugelt aber schon lange mit der Langstrecke, 2024 absolvierte er Tests in einem Porsche 963. Zu einer Zusammenarbeit beim Klassiker 24 Stunden von Le Mans kam es aber nicht.

Vettel hat „nirgendwo Brücken abgebrannt“

In der Vergangenheit gab es auch immer wieder Spekulationen, Vettel könnte eine Rolle bei seinem langjährigen Team Red Bull übernehmen, für das auch Verstappen fährt.

„Natürlich habe ich eine große Verbundenheit zu Red Bull aufgrund meiner Vergangenheit, aber ich bin auch für andere Teams gefahren und habe nirgendwo Brücken abgebrannt und komme nach wie vor mit allen gut aus“, sagte Vettel, der auch heute noch regelmäßig das Fahrerlager besucht, über eine mögliche Managerrolle in der Formel 1. „Es kommt darauf an, was die Rolle dann genau ist und ob es für mich passt, wo ich sage, dass ich darauf Lust habe und es eine Herausforderung ist und es irgendwie kribbelt.“