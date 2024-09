Elf Tage lang kämpfen Para-Sportler aus aller Welt in und um Paris um Goldmedaillen. Nun geht die 17. Ausgabe der Paralympics mit einer großen Feier im Stade de France zu Ende.

Paralympics in Paris

Die Abschiedszeremonie in Paris hat begonnen.

Paris - Mit einer beeindruckenden Licht- und Musikshow ist die Schlussfeier der 17. Paralympischen Spiele im Pariser Stade de France gestartet. Fast 2000 Projektoren sind im Einsatz, 24 Künstler werden im Verlauf des Abends für die musikalische Begleitung sorgen. Eingeläutet wurde die Zeremonie von der französischen Sängerin Santa, die Johnny Hallydays Kultsong „Vivre pour le Meilleur“ präsentierte.

Am Ende eines regnerischen Tages waren 64.000 Zuschauer und mehr als 5.800 Trainer, Betreuer und Athleten erwartet worden. Ähnlich wie schon bei der Eröffnungsfeier auf der Avenue des Champs Élysées in Richtung der Place de La Concorde wird es eine Parade geben. Die deutsche Flagge werden Fechter Maurice Schmidt und Schwimmerin Elena Semechin tragen. Beide hatten in Frankreichs Hauptstadt Gold gewonnen.

„Außergewöhnliche Abenteuer“

„Nachdem wir die ganze Welt einen Sommer lang zum Träumen gebracht haben, bringen wir heute Abend das außergewöhnliche Abenteuer von Paris 2024 zu einem großartigen

Abschluss“, hatte der Chef des Organisationskomitees, Tony Estanguet, seine Erwartungen an die Feier beschrieben. Die Paralympics standen insbesondere für ein grenzenloses und faires Miteinander sowie für die Freude am Leben.