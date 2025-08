Formel-1-Altmeister Fernando Alonso plagt sich vor dem Grand Prix in Ungarn mit Rückenbeschwerden. Ist sein möglicher Rekord in Gefahr?

Budapest - Formel-1-Routinier Fernando Alonso muss vor dem Großen Preis von Ungarn eine Zwangspause einlegen. Der 44-Jährige laboriere an einer Muskelverletzung im Rücken und werde zumindest auf die erste Trainingseinheit verzichten, teilte das Aston-Martin-Team mit. Für den Spanier werde Ersatzpilot Felipe Drugovich das Cockpit übernehmen.

Ob Alonso rechtzeitig für den 14. Saisonlauf am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) fit wird, ist aktuell noch offen. Alonso unterziehe sich weiteren Behandlungen, danach solle eine Entscheidung über seine Teilnahme am zweiten Training und dem weiteren Rennwochenende getroffen werden, hieß es.

Um in der Qualifikation am Samstag und beim Hauptrennen am Sonntag dabei sein zu dürfen, müsste der zweimalige Weltmeister zumindest eine Übungseinheit auf dem Hungaroring absolvieren. Mit seinem 22. Start in Ungarn könnte Alonso einen Rekord aufstellen. 2003 hatte er auf der Strecke nahe Budapest zum ersten Mal ein Formel-1-Rennen gewonnen.