Die Basketball-EM in Finnland beginnt. Der Bundeskanzler fiebert mit den Weltmeistern, die nun die Titelvereinigung schaffen können.

Tampere - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) verfolgt die deutschen Basketballer bei der EM im finnischen Tampere. „Liebe Weltmeister vom @dbb_basketball, ich drücke euch die Daumen bei der Europameisterschaft, wünsche einen starken Start gegen Montenegro und schnelle Genesung für Bundestrainer Álex Mumbrú“, schrieb Merz bei Instagram.

Das Team um Kapitän Dennis Schröder trifft heute zum Start auf Außenseiter Montenegro. Weitere Vorrundengegner sind Schweden, Litauen, Großbritannien und Gastgeber Finnland. „Ihr seid eine Mannschaft, zu der ich auch mit 1,98m vergnügt aufschauen kann“, schrieb Merz.

Das Team gewann vor zwei Jahren überraschend den WM-Titel und besiegte damals auch Topfavorit USA. In diesem Jahr zählt Deutschland, das 1993 zum ersten und bisher einzigen Mal Europameister war, zu den Medaillenanwärtern. Die Endrunde steigt im lettischen Riga.