Der Deutsche Leichtathletik-Verband will sich wieder für ein Großereignis bewerben. Austragungsort soll München sein. Mit der Stadt hat nicht nur die Leichtathletik zuletzt gute Erfahrungen gemacht.

Verband will Leichtathletik-WM nach München holen

Der Deutsche Leichtathletik-Verband will mit dem Münchner Olympiastadion ins Rennen um die Vergabe der WM 2029 oder 2031 gehen.

Dresden - Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) plant eine Bewerbung für die Weltmeisterschaften 2029 oder 2031 in München. Dazu sei auf der DLV-Mitgliederversammlung in Dresden ein Antrag zur Absichtserklärung für eine Bewerbung verabschiedet worden, teilte der Verband mit.

In München fand das letzte Leichtathletik-Großereignis vor zwei Jahren im Rahmen der European Championships statt. Die Europameisterschaften in verschiedenen Sportarten begeisterten Hunderttausende Zuschauer an den Sportstätten. „München ist für uns ein optimaler Standort für eine Leichtathletik-WM mit guten Aussichten im Falle eine Bewerbung. Zwischenzeitlich wurden Gespräche zur WM parallel mit der Stadt München und dem Weltverband World Athletics geführt“, sagte der DLV-Vorstandsvorsitzende Idriss Gonschinska.

Die letzte Leichtathletik-WM in Deutschland hatte 2009 im Berliner Olympiastadion stattgefunden. Der Jamaikaner Usain Bolt schrieb damals mit Weltrekorden über die 100 und 200 Meter Geschichte - sie haben immer noch Bestand.