Geht bei der Alpin-WM in der Kombination an den Start: Emma Aicher.

Courchevel - Emma Aicher geht als deutsche Skiläuferin bei den Alpin-Weltmeisterschaften in Frankreich an den Start. Die 19-Jährige vom SC Mahlstetten wurde vom Deutschen Skiverband (DSV) für die Kombination der Frauen an diesem Montag nominiert.

Die Kombination, bestehend aus Super-G und Slalom, ist der erste Wettbewerb bei der WM, die bis zum 19. Februar in Courchevel und Meribel stattfindet.