Hamburg - Deutschlands Handballer sind ohne ein Quartett in die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft gestartet. Neben den Olympia-Helden Julian Köster und Renars Uscins fehlten auch Franz Semper und Nils Lichtlein aus gesundheitlichen Gründen, wie der Deutsche Handballbund der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Zuvor hatte unter anderem der „Kicker“ berichtet.

Die vier Spieler sollen in den nächsten Tagen dazustoßen. Nachrücker Tim Zechel, der für den verletzten Jannik Kohlbacher nachnominiert worden war, reist am Samstag zum DHB-Team.

Seit diesem Freitag bereiten sich Bundestrainer Alfred Gislason und seine Schützlinge in Hamburg auf die Weltmeisterschaft vor. Auf dem Programm stehen auch zwei Test-Länderspiele gegen Brasilien am 9. und 11. Januar. Bei der WM trifft die DHB-Auswahl in der Vorrunde auf Polen, die Schweiz und Tschechien.