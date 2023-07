Unicorns of Love wirft Mouz aus den Prime-League-Playoffs

League of Legends

Unicorns of Love: Sexy Edition hat das Hamburger Derby gegen Mouz in der Prime League gewonnen. (Archivbild)

Hamburg - Aus die Maus: Unicorns of Love Sexy Edition hat sich in den Playoffs der deutschsprachigen League-of-Legends-Liga Prime League im Hamburger Derby gegen Mouz durchgesetzt. Für die Mäuse ist die Sommer-Saison damit vorbei.

„Das war ein Statement-Match“, sagte UoL-Coach Fabian „Sheepy“ Mallant im Interview nach der Serie. „Wir wollen ja den Gegnern, die auf uns zukommen, auch noch ein bisschen Angst einjagen. Ich bin super gespannt auf das nächste Spiel. Die Arbeit ist noch nicht getan.“

Während der Titelverteidiger die reguläre Saison auf den Treppchen beendet hatte, hatte sich Mouz erst am letzten Spieltag für die Playoffs qualifiziert. Der Favoritenrolle wurde UoL in der Best-of-Five-Serie vor Publikum in Hamburg ausnahmslos gerecht.

Bereits zum Auftakt spielten die Einhörner ihre Stärken aus, auch die folgende Partie war eindeutig. Damit stand Mouz bereits in Spiel Drei mit dem Rücken zur Wand. Unicorns drückte weiter aufs Gaspedal und blieb mit einem 3:0 auf Kurs zum dritten Prime-League-Titel in Folge. Als nächstes geht es für den Titelverteidiger gegen den Sieger aus der Partie zwischen BIG und Schalke 04.