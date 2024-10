Die Jagd nach dem Halbmarathon-Weltrekord wird in Valencia zum Sekundenkrimi. Yomif Kejelcha aus Äthiopien schafft es. Knapper hätte es aber kaum sein können.

Valencia - Der Äthiopier Yomif Kejelcha hat in Valencia den Halbmarathon-Weltrekord um eine Sekunde verbessert. Der frühere WM-Silbermedaillengewinner über die 10.000 Meter lief in Spanien eine Zeit von 57:30 Minuten. Er war damit einen Tick schneller als Jacob Kiplimo aus Uganda, der die bisherige Bestmarke (57:31 Minuten) 2021 in Lissabon aufgestellt hatte.