Überraschend gestorben: Bodybuilding-Star Paul Poloczek (37) ist tot

Heilbronn/DUR/mad - Der deutsche Kraftsportler und Bodybuilding-Star Paul Poloczek ist im Alter von nur 37 Jahren überraschend gestorben. Der Athlet soll einen Herzinfarkt erlitten haben und an den Folgen gestorben sein, melden mehrere Medien aus dem Kraftsportbereich. Poloczek hinterlässt seine Lebensgefährtin und eine gemeinsame Tochter.

Der in Polen geborene Poloczek kam im Alter von vier Jahren mit seiner Familie aus Schlesien nach Deutschland. Schon im jugendlichen Alter von 17 Jahren begann er mit Krafttraining und dem Bodybuilding. Erfolge feierte unter anderem als deutscher Junioren-Meister.

Paul Poloczek betrieb bei Heilbronn ein eigenes Fitnessstudio. 2017 gewann Paul Poloczek bei den von Arnold Schwarzenegger (74) initiierten "Arnold Classic" in Columbus/Ohio den Gesamtsieg in der Amateurwertung.

"Von uns gegangen ist ein herzensguter, stets positiver und liebevoller Mensch", schreibt das Bodybuilding-Portal Repone.de in einem Nachruf. Paul Poloczek ist Samstag (28.05.2022) verstorben. "Paul war ein herausragender Sportler und großartiger Mensch ... Unser aufrichtiges und tiefes Mitgefühl gilt der Familie und Pauls kleiner Tochter. Wir wünschen die nötige Kraft in diesen schweren Stunden. Möge Paul in Frieden ruhen.", heißt es weiter.