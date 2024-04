Eine Chemnitzerin setzt sich beim Test in Frankfurt durch. Bundestrainer Wiersma hofft auf die Rückkehr der deutschen Rekordmeisterin Seitz zu den Europameisterschaften im Mai in Rimini.

Frankfurt/Main - Karina Schönmaier aus Chemnitz hat die erste EM-Qualifikation der deutschen Turnerinnen in Frankfurt/Main gewonnen.

Die 18-Jährige setzte sich im Mehrkampf mit 51,45 Punkten gegen die Stuttgarterin Marlene Gotthardt (51,00) und Silja Stöhr aus Heddesheim (49,35) durch. Die frühere Europameisterin Emma Malewski stellte sich ein halbes Jahr nach ihrem Syndesmosebandriss am linken Fuß im vergangenen Herbst nur an zwei Geräten dem Kampfgericht und sorgte am Schwebebalken mit 13,05 Punkten für den Bestwert.

„Wir haben heute die neue Generation Deutschlands gesehen, und die Turnerinnen haben das insgesamt ganz gut gemacht“, sagte Bundestrainer Gerben Wiersma. Die ehemalige Balken-Weltmeisterin Pauline Schäfer (Chemnitz) und die Kölnerin Sarah Voss, die beide schon ein Ticket für die Olympischen Spiele in Paris sicher haben, stehen Bundestrainer Gerben Wiersma für die kontinentalen Titelkämpfe vom 2. bis 5. Mai in Rimini verletzungsbedingt ebenso nicht zur Verfügung wie Junioren-Europameisterin Helen Kevric, die seit diesem Jahr bei den Seniorinnen startet.

Die deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz könnte die junge Riege des Deutschen Turner-Bundes (DTB) in Italien dagegen am Barren verstärken. Die Stuttgarterin hatte sich im September einen Achillessehnenriss zugezogen, könnte sich aber bei der zweiten Qualifikation beim Bundesliga-Wettkampf am 13. April in Ketsch an den beiden Holmen zurückmelden. „Vielleicht ist es noch ein bisschen zu früh“, sagte Wiersma. „Aber sie hat mir gezeigt, dass sie schon volle Übungen am Barren turnt, allerdings noch mit Abgängen ins Weiche.“ Ein medizinisches Okay vorausgesetzt, könnte die 30-Jährige damit schon deutlich früher als geplant wieder ins Geschehen eingreifen.