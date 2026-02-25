Während seiner Rede zur Lage der Nation holt Trump das US-Eishockeyteam auf die große Bühne. Torhüter Connor Hellebuyck soll die höchste zivile Auszeichnung der USA erhalten.

Trump will dem Torhüter des Eishockeyteams der USA die höchste zivile Auszeichnung der USA, die „Freiheitsmedaille des Präsidenten“, verleihen.

Washington - Präsident Donald Trump hat bei seiner Rede zur Lage der Nation das olympische US-Eishockeyteam der Männer ins Rampenlicht gerückt. Vor beiden Kammern des US-Parlaments lobte er die Spieler für ihren Olympia-Erfolg und bezeichnete den Sieg gegen Kanada als Beleg dafür, dass „unser Land wieder gewinnt“. Die Anwesenden im Kapitol in Washington skandierten „USA“ und applaudierten den Sportlern, die auf der Zuschauertribüne aufstanden und ihre Goldmedaillen hochhielten.

Trump kündigte an, dem Torhüter Connor Hellebuyck die höchste zivile Auszeichnung der USA zu verleihen, die „Freiheitsmedaille des Präsidenten“ (Presidential Medal of Freedom). Nie habe er einen Torhüter besser spielen sehen, sagte der Republikaner.

Das ebenfalls mit Gold ausgezeichnete US-Eishockeyteam der Frauen hatte eine Einladung Trumps zuvor ausgeschlagen. Sie begründeten dies mit bereits bestehenden beruflichen und akademischen Verpflichtungen. In seiner Rede kündigte Trump nun an, das Frauenteam bald ebenfalls im Weißen Haus zu empfangen.