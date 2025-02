New Orleans - Donald Trump wird als erster amtierender US-Präsident beim Super Bowl im Stadion sein. Das bestätigte ein Sprecher des für den Schutz des 78-Jährigen zuständigen Secret Service. Man bereite den Besuch bereits seit mehreren Tagen vor. Das Finale der Football-Profiliga NFL zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles findet in der Nacht zum kommenden Montag (MEZ) in New Orleans statt.

„Die Sicherheitsvorkehrungen wurden in diesem Jahr noch einmal verstärkt, zumal dies das erste Mal sein wird, dass ein amtierender Präsident der Vereinigten Staaten bei dem Event sein wird“, sagte Secret Service-Sprecher Anthony Guglielmi.

Barack Obama hatte 2011 angekündigt, zum NFL-Finale zu fahren, sollten die Chicago Bears dort spielen. Doch das Team aus seinem früheren Wohnort schied im Halbfinale gegen den späteren Champion Green Bay Packers aus.

Interview: Trump macht es nicht wie Biden

Ein Besuch Trumps wird die ohnehin schon hohen Sicherheitsvorkehrungen in der Stadt am Mississippi noch verstärken. In der Silvesternacht war ein Attentäter mit einem Pick-up-Truck in eine Menge auf der berühmten Ausgehmeile Bourbon Street gerast. Vierzehn Menschen kamen ums Leben, rund drei Dutzend weitere wurden verletzt. Der Täter, ein Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), starb bei einem Schusswechsel mit Polizisten.

Schon vor der Partie wird Trump zu sehen sein - im Fernsehen. Der Sender Fox News wird ein Interview mit dem 78-Jährigen ausstrahlen, das vorab in seinem Wohnort in Florida aufgezeichnet worden ist. Obama hatte diese Art der Interviews einst eingeführt, danach hatten erst Trump und auch dessen Nachfolger Joe Biden teilweise verzichtet.

Den Super Bowl verfolgen in den USA jährlich rund 100 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher, es ist das größte Einzelsportereignis der Welt.