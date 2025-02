Der deutsche Nationalspieler überzeugt nach seinem Comeback erneut, kann die nächste Orlando-Niederlage allerdings nicht verhindern. Isaiah Hartenstein und die Thunder sind zurück in der Spur.

Salt Lake City - In der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA haben die Orlando Magic trotz des starken Franz Wagner ihr sechstes Auswärtsspiel in Serie verloren. Das Team um den deutschen Nationalspieler unterlag den Utah Jazz mit 99:113.

Dabei zeigte der Deutsche, der vor rund einer Woche sein Comeback nach einer Bauchmuskelverletzung gefeiert hatte, erneut eine starke Leistung. Wagner erzielte mit Abstand die meisten Punkte (37) der Magic und stellte mit 18 verwandelten Freiwürfen einen neuen Karrierehöchstwert auf. Tristan da Silva kam als Starter in knapp 25 Minuten Spielzeit auf neun Punkte. Mit acht Niederlagen aus den vergangenen neun Partien sind die Orlando Magic auf Rang acht der Eastern Conference abgerutscht.

Hartenstein liefert für OKC

Derweil haben die Oklahoma City Thunder einen Kantersieg eingefahren. Der Tabellenführer im Westen besiegte die Sacramento Kings vor heimischer Kulisse mit 144:110.

Center Isaiah Hartenstein führte seine starke Saison weiter und verbuchte 16 Punkte, 15 Rebounds und sechs Assists. Überragender Mann der Thunder war Aaron Wiggins, der mit 41 Zählern einen neuen Karrierebestwert aufstellte. Bereits zur Halbzeit führte der Gastgeber gegen hoffnungslos unterlegene Kings mit 82:55. So viele Punkte in einer Hälfte erzielte OKC in dieser Spielzeit noch nie.

Mit einer Bilanz von 38:9 bleiben die Oklahoma City Thunder unangefochten die Nummer eins in der Western Conference.