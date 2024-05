Trainer Popiesch wechselt vom Vizemeister in die 2. Liga

Bremerhaven - Die Fischtown Pinguins und Trainer Thomas Popiesch gehen ab sofort getrennte Wege. Wie der deutsche Eishockey-Vizemeister bekannt gab, wechselt der 58-Jährige zur neuen Saison zum Zweitligisten Krefeld Pinguine. Nähere Gründe nannte der Club aus Bremerhaven in der Mitteilung nicht, monatelang hatte es aber Hinweise gegeben, dass es Popiesch aus familiären Gründen an den Niederrhein zieht.

Popiesch arbeitete etwas über acht Jahre als Trainer für die Fischtown Pinguins, in seinem letzten Spiel kassierte er mit seinem Team in der vergangenen Woche die entscheidende Niederlage in den Meisterschafts-Playoffs gegen die Eisbären Berlin.

Neben Popiesch werden auch sechs Spieler den Club verlassen. Die Stürmer Jake Virtanen und Skyler McKenzie sowie die Verteidiger Lukas Kälble, Blaz Gregorc, Gregory Kreutzer und Philip Preto suchen eine neue Herausforderung. Der restliche Kader um Urgestein Ross Mauermann bleibe beisammen, hieß es in der Mitteilung.