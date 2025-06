Die EM-Vorrunde in Hamburg macht Lust auf mehr. Nun wartet auf die deutschen Basketballerinnen Topfavorit Belgien, gegen den es zuletzt zwei Klatschen gab. Die Vorzeichen sind jetzt aber anders.

Piräus - Im extrem heißen Athen gilt es für Deutschlands Basketballerinnen, gegen den Topfavoriten kühlen Kopf zu bewahren. Im Kampf um den Einzug ins Halbfinale bekommt es das Team um die beiden WNBA-Profis Leonie Fiebich und Luisa Geiselsöder am Mittwoch (19.30 Uhr/Magentasport) mit Titelverteidiger Belgien zu tun.

Viel schwerer geht es im europäischen Basketball aktuell nicht, doch das schreckt das deutsche Team nicht. „Ich glaube, dass wir jeden schlagen können. Es ist nichts unmöglich, wir gehen da mit vollem Selbstvertrauen rein“, sagte die in der Gruppenphase in Hamburg bereits so starke Geiselsöder.

Geiselsöder trägt das Team

Nach dem gebuchten Viertelfinal-Ticket tanzte die 25-Jährige von den Dallas Wings ausgelassen zu griechischer Musik über das Parkett der Hamburger Inselpark Arena. An diesem Mittwoch sollen nun im 14.000 Zuschauer fassenden Peace and Friendship Stadium die Belgierinnen um Topstar Emma Meesseman die gute Verfassung Geiselsöders zu spüren bekommen.

Obwohl sie erst seit rund einer Woche beim Team ist und wie Fiebich den Großteil der Vorbereitung verpasst hat, nahm sie das Team direkt an die Hand. „Luisa hat eine sehr starke Entwicklung genommen, die mich aber nicht überrascht. Ich bin so stolz auf sie“, sagte Fiebich über eine ihrer besten Freundinnen.

Aus dem Schatten der Sabally-Schwestern

Im vergangenen Jahr bei Olympia, als Deutschland gegen Belgien völlig überraschend gewann, stand Geiselsöder noch etwas im Schatten der bei dieser EM fehlenden Satou und Nyara Sabally. Nun ist sie zusammen mit Fiebich ganz klar die Anführerin der deutschen Auswahl.

Fünf Jahre lang hat Geiselsöder in Frankreich gespielt, zuletzt mit Basket Landes den Titel gewonnen. In dieser Zeit hat sich die Bayerin zu einer kompletten Center-Spielerin entwickelt. Sehr beweglich, feines Gespür für die Situationen auf dem Parkett, guter Wurf - Geiselsöder bringt das gesamte Paket mit. Auch deshalb hat sie als aktuell vierte Spielerin nach den Sabally-Schwestern und Fiebich den Sprung in die WNBA geschafft und dort auf Anhieb Fuß gefasst.

Testspielpleiten kein Maßstab

Auch dank Geiselsöder rechnen sich Deutschlands Basketballerinnen gegen Belgien Chancen auf eine Überraschung aus. „Dass wir sie schon bei Olympia geschlagen haben, gibt auf jeden Fall Selbstvertrauen“, sagte Geiselsöder. Und auch die beiden klaren Testspielniederlagen vor der EM können der Zuversicht des deutschen Teams nichts anhaben. Schließlich waren Geiselsöder und Fiebich da noch nicht dabei.

„Wir waren in den Testspielen etwas ersatzgeschwächt. Jetzt freuen wir uns, mit dem kompletten Team gegen sie zu spielen“, sagte Bundestrainerin Lisa Thomaidis. „Es waren nicht die Ergebnisse, die wir haben wollten. Aber wir sind jetzt ein anderes Team“, fügte die erst 21 Jahre alte Frieda Bühner selbstbewusst hinzu. „Wenn du eine Medaille gewinnen willst, musst du an diesen Teams vorbei, die als Titelfavorit gelten. Ich habe total Bock.“