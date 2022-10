Titelverteidiger Kiel im Pokal-Achtelfinale gegen Bietigheim

Köln - Titelverteidiger THW Kiel trifft im Achtelfinale des deutschen Handball-Pokals auf den Zweitligisten SG BBM Bietigheim. Das ergab die Auslosung in der Ligazentrale in Köln.

Die Mannschaft von THW-Trainer Filip Jicha muss am 21. oder 22. Dezember auswärts antreten. Ebenfalls ausgelost wurde das Nordduell zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem HSV Hamburg.

Der deutsche Meister SC Magdeburg und Bundesliga-Spitzenreiter Rhein-Neckar Löwen müssen zunächst noch ihre Zweitrunden-Begegnungen absolvieren. Der SCM spielt am 22. November bei den Eulen Ludwigshafen, die Löwen treten am 2. November beim SC DHfK Leipzig an. Im Erfolgsfall spielen die Magdeburger gegen den Bergischen HC und die Mannheimer bei der MT Melsungen.