Miami - US-Open-Sieger Carlos Alcaraz hat beim Masters-Turnier in Miami das Halbfinale erreicht. Der Weltranglistenerste bezwang den US-Amerikaner Taylor Fritz 6:4, 6:2 und hält weiter Kurs auf seinen nächsten Masters-Titel.

Der 19 Jahre alte Spanier hatte zuletzt schon das Hartplatz-Turnier im kalifornischen Indian Wells gewonnen und ist Titelverteidiger in Miami. Im Halbfinale trifft Alcaraz, der 18 seiner 19 Partien in diesem Jahr gewonnen hat, nun auf Jannik Sinner aus Italien, der sich gegen den Finnen Emil Ruusuvuori 6:3, 6:1 durchgesetzt hatte.

Im zweiten Halbfinale kommt es zu einem russischen Duell. Daniil Medwedew trifft dort auf Karen Chatschanow. Medwedew setzte sich in seinem Viertelfinale 6:3, 7:5 gegen den so überraschenden Qualifikanten Christopher Eubanks durch und zog erstmals in seiner Karriere in Miami ins Halbfinale ein. Chatschanow holte ein 6:3, 6:2 gegen den Argentinier Francisco Cerundolo.