Ihr erster Auftritt beim WTT-Turnier in Frankfurt lockt auch Prominenz in die Halle. Trotzdem reicht es für die 18-jährige Annett Kaufmann gegen eine Top-Spielerin aus China nicht.

Frankfurt/Main - Die deutsche Tischtennis-Hoffnung Annett Kaufmann hat beim WTT-Champions-Turnier in Frankfurt am Main eine Überraschung verpasst. Die 18-Jährige verlor in der ersten Runde gegen die Chinesin Qian Tianyi in 1:3 Sätzen. Für Kaufmann war es im dritten Duell die dritte Niederlage gegen die aktuelle Nummer zwölf der Weltrangliste.

Die deutsche Nationalspielerin vom Bundesliga-Club SV DJK Kolbermoor wurde in diesem Jahr bei den Olympischen Spielen in Paris bekannt. Bei den Europameisterschaften in Linz gewann sie zuletzt zusammen mit Patrick Franziska die Bronzemedaille im Mixed. Kaufmanns Popularität lockte bei ihrem ersten Auftritt in Frankfurt auch Prominenz wie Eintracht-Trainer Dino Toppmöller in die Halle.