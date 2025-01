Houston - Die Cleverness und die Fähigkeiten von Quarterback C.J. Stroud haben die Houston Texans beim 32:12 gegen die Los Angeles Chargers in die zweite Runde der NFL-Playoffs geführt. Einen eigentlich schon verpatzten Spielzug kurz vor Ende der ersten Halbzeit verwandelte Stroud mit einem weiten Pass in einen großen Raumgewinn.

58 Sekunden vor der Pause gingen die Gastgeber dank dieser Vorbereitung erstmals in der Partie in Führung - und gaben den Vorsprung nicht mehr aus der Hand, weil auch die Abwehr einen ganz starken Tag hatte. Gegen wen die Texans in der Divisional-Round der Playoffs spielen, entscheidet sich in den weiteren Partien am Sonntag.

Texans schreiben Playoff-Geschichte

Was zunächst wie das größte Problem der Texans wirkte, wurde im Laufe der Partie zum Grund der Niederlage für die Gäste aus Los Angeles: Die Ballverluste. Aus gleich zwei Fehlpässen von Chargers-Quarterback Justin Herbert machten die Texans einen Touchdown - und blockten sogar einen Extra-Punkt-Versuch der Chargers für zwei eigene Punkte auf der anderen Seite. Das hatte es in der Geschichte der NFL-Playoffs noch nie gegeben. Herbert beendete den Tag mit vier Interceptions, Stroud hatte nur eine.